„Ehrenamt? Man sieht in der Schule, was los ist“

Neue Folge der „Krone“-Serie REIHE 2, bei der Menschen im Sport vor den Vorhang geholt werden, die sonst nicht im Rampenlicht stehen – inklusive Video-Portrait (siehe oben)! Diesmal mit Michael Weigl, die seit 2013 bei Fußball-Regionalligist Donaufeld Jugendleiterin und Teambetreuerin ist.
Taxi, bitte kommen! Die Fußverletzung von Sohn Florian beschert Michaela „Micha“ Weigl einen Zusatzjob – noch einen! Denn die berufstätige Dreifachmama ist seit 2013 bei Donaufeld Jugendleiterin und Teambetreuerin der Kampfmannschaft. „Derzeit bin ich nur zwei-, dreimal die Woche hier – aber es werden wieder Wochen mit sechs, sieben Tagen kommen“, weiß die Floridsdorferin.
„Man rutscht da einfach hinein“
Deren Sohn es von der U7 bis nach oben schaffte, zudem war ihr Mann Nachwuchscoach im Verein, auch Tochter Lara spielte bis zum Wechsel zur Austria in der Nordmanngasse. „Als eine Elternvertreterin gesucht wurde, habe ich zugesagt. Dann rutscht man da einfach hinein, es wird immer mehr“, lacht Weigl. „Oft hatte ich keine Ahnung, was mich erwartet – aber wir haben ein tolles Team, das sich gegenseitig unterstützt.“
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