„Ehrenamt? Man sieht in der Schule, was los ist“

„Man rutscht da einfach hinein“

Deren Sohn es von der U7 bis nach oben schaffte, zudem war ihr Mann Nachwuchscoach im Verein, auch Tochter Lara spielte bis zum Wechsel zur Austria in der Nordmanngasse. „Als eine Elternvertreterin gesucht wurde, habe ich zugesagt. Dann rutscht man da einfach hinein, es wird immer mehr“, lacht Weigl. „Oft hatte ich keine Ahnung, was mich erwartet – aber wir haben ein tolles Team, das sich gegenseitig unterstützt.“