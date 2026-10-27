Schock in Türkei
Tornado reißt in Badeort vier Menschen in den Tod
Seltenes Naturphänomen in der Türkei: Durch einen Tornado sind im Badeort Antalya vier Menschen ums Leben gekommen.
Die vier Bauarbeiter starben, als die Windhose in der Nacht auf Dienstag ihren Wohncontainer zerstörten, wie Provinzgouverneur Hulusi Sahin berichtete. Ein weiterer Mensch wurde demnach leicht verletzt.
Sahin sprach von einem äußerst ungewöhnlichen Vorfall: Der Tornado habe ausschließlich auf der Baustelle im Stadtteil Kepez gewütet, im Rest von Antalya habe es nur Regen gegeben.
Zwei Wohncontainer auf der Baustelle wurden durch die Luft gewirbelt und zerstört, weitere Schäden gab es nach Angaben des Gouverneurs nicht.
Überschwemmungen in Istanbul
In Istanbul lösten starke Regenfälle unterdessen Verkehrschaos aus. Zahlreiche Unterführungen waren am Dienstagmorgen laut Medienberichten überschwemmt. Erst Mitte des Monats waren bei Überschwemmungen in Istanbul und Umgebung acht Menschen ums Leben gekommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.