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Schock in Türkei

Tornado reißt in Badeort vier Menschen in den Tod

Ausland
27.10.2026 18:10
Es handle sich dabei um einen außergewöhnlichen Vorfall, hieß es. (Symbolbild)
Es handle sich dabei um einen außergewöhnlichen Vorfall, hieß es. (Symbolbild)(Bild: by-studio busse yankushev stock.adobe)
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Von krone.at

Seltenes Naturphänomen in der Türkei: Durch einen Tornado sind im Badeort Antalya vier Menschen ums Leben gekommen.

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Die vier Bauarbeiter starben, als die Windhose in der Nacht auf Dienstag ihren Wohncontainer zerstörten, wie Provinzgouverneur Hulusi Sahin berichtete. Ein weiterer Mensch wurde demnach leicht verletzt.

Sahin sprach von einem äußerst ungewöhnlichen Vorfall: Der Tornado habe ausschließlich auf der Baustelle im Stadtteil Kepez gewütet, im Rest von Antalya habe es nur Regen gegeben.

Zwei Wohncontainer auf der Baustelle wurden durch die Luft gewirbelt und zerstört, weitere Schäden gab es nach Angaben des Gouverneurs nicht.

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