Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Bange Minuten haben am Montag die Passagiere einer Maschine der LATAM Airlines erleben müssen. Kurz vor dem Start am Flughafen Jorge Chávez in Callao in der Nähe von Lima schlugen Flammen aus dem linken Triebwerk des Airbus 320A.
Der Pilot brachte die LATAM-Maschine kurz vor dem Abheben zum Stehen, nachdem aus dem linken Triebwerk des Airbus plötzlich ein Strahl heißer Flammen nach hinten geschossen war, der den Flügel sowie das Fahrwerk in Brand gesetzt hatte. Das Flugzeug sollte von Lima nach Piura, einer Stadt im Norden Perus, nahe der Grenze zu Ecuador, fliegen.
Teile des Flügels in Flammen
Aufnahmen, die sowohl von Inneren des Airbus als auch von außerhalb gemacht wurden, zeigen einen heftigen Flammenstrahl, der einige Zeit anhielt, bevor er plötzlich abbrach, während dann weiterhin Flammen um das Triebwerk sowie an Teilen des linken Flügels und des Fahrwerks zu sehen sind.
Lokale Medien berichteten, dass die Flughafenfeuerwehr den Brand löschte, während sich die Passagiere noch an Bord blieben. LATAM Airlines Peru bestätigte, dass anschließend alle Personen sicher evakuiert worden seien und bei dem Vorfall niemand verletzt worden sei.
„Unerwartetes technisches Ereignis“
„Vor dem Start trat ein unerwartetes technisches Ereignis auf, weshalb vorsorglich alle an Bord befindlichen Personen das Flugzeug verlassen mussten“, hieß es in einer Stellungnahme der Airline. Die Passagiere seien umgehend auf einen neuen Flug umgebucht worden.
Die Ursachen dieses Vorfalls werden gemäß den einschlägigen Verfahren untersucht, hieß es seitens LATAM. Das Unternehmen gab aber keine Auskunft über den konkreten technischen Defekt, der den Brand verursacht hatte.
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