Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand

Teile des Flügels in Flammen

Aufnahmen, die sowohl von Inneren des Airbus als auch von außerhalb gemacht wurden, zeigen einen heftigen Flammenstrahl, der einige Zeit anhielt, bevor er plötzlich abbrach, während dann weiterhin Flammen um das Triebwerk sowie an Teilen des linken Flügels und des Fahrwerks zu sehen sind.