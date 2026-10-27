„Wie ein Donner“: Böller reißen Wiener aus Schlaf

So auch ein Anrainer der Mitterhofergasse, ebenfalls im 21. Bezirk. In seinem Wohnbau seien kürzlich zudem die Motorräder beschädigt worden. Zwischenfälle mit Knallkörpern seien alltäglich. Schon seit Jahren klagen Floridsdorfer über das Böller-Chaos in ihren Grätzeln. Auch die „Krone“ berichtete mehrfach darüber – inklusive Horror-Unfällen. Heuer sei die Situation besonders schlimm.