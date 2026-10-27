First Vienna gegen SK Rapid ab 18 Uhr LIVE

Mit Rapid gastiert die aktuell beste heimische Mannschaft als haushoher Favorit bei der Vienna auf der Hohen Warte. Das „kleine“ Wiener Derby soll auch zur grün-weißen Revanche für das Cup-Aus 20 Jahre zuvor an gleicher Stelle werden. Da flog Rapid gegen den damaligen Regionalligisten in der ersten Runde im Elferschießen aus dem Bewerb. „Ein Cupspiel gegen einen Gegner aus der zweiten Spielklasse ist anders als unsere letzten Matches in der Bundesliga. Wir möchten und müssen mit derselben Ernsthaftigkeit und dem gleichen Vertrauen in unsere Stärken in die Partie gehen“, forderte Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup, der personelle Änderungen in Aussicht stellte.