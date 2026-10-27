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ÖFB-Cup-Achtelfinale

First Vienna gegen SK Rapid ab 18 Uhr LIVE

ÖFB Cup
27.10.2026 09:32
Darf Rapids Ercan Kara heute wieder jubeln?
Darf Rapids Ercan Kara heute wieder jubeln?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kann der SK Rapid heute im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen die Vienna ihren Erfolgslauf fortsetzen? Wir berichten ab 18 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Im Cup-Achtelfinale bietet sich der Wiener Austria die Chance auf den Befreiungsschlag. Im ersten Spiel unter Interimscoach Max Uhlig empfangen die in der Liga schwer angeschlagenen Veilchen den TSV Hartberg. Ebenfalls um 18.00 Uhr (beide live ORF 1) peilt Bundesliga-Tabellenführer Rapid bei Zweitligist Vienna den siebenten Pflichtspielsieg in Folge an. Mit Hertha Wels hat ein anderer Zweitligist Bundesliga-Schlusslicht WAC zu Gast (18.30), Altach muss zum GAK (19.00).

  Mit Rapid gastiert die aktuell beste heimische Mannschaft als haushoher Favorit bei der Vienna auf der Hohen Warte. Das „kleine“ Wiener Derby soll auch zur grün-weißen Revanche für das Cup-Aus 20 Jahre zuvor an gleicher Stelle werden. Da flog Rapid gegen den damaligen Regionalligisten in der ersten Runde im Elferschießen aus dem Bewerb. „Ein Cupspiel gegen einen Gegner aus der zweiten Spielklasse ist anders als unsere letzten Matches in der Bundesliga. Wir möchten und müssen mit derselben Ernsthaftigkeit und dem gleichen Vertrauen in unsere Stärken in die Partie gehen“, forderte Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup, der personelle Änderungen in Aussicht stellte.

Selbst gegen die aktuell scheinbar unbezwingbaren Rapidler, die am Samstag Lustenau mit 5:1 abschossen, rechnet sich die Vienna um Ex-Rapid-Stürmer Bernhard Zimmermann aber etwas aus. Schließlich sind auch die Döblinger in guter Form, haben seit Mitte August in der Liga keine Punkte mehr abgegeben und liegen punktgleich mit Spitzenreiter Blau-Weiß Linz auf Rang zwei der 2. Liga. „Wir wissen, dass alles zusammenpassen muss, um die kleine Chance auf eine Überraschung zu nutzen. Aber wir werden alles reinwerfen und wollen Rapid ärgern“, betont Vienna-Coach Patrick Enengl.

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