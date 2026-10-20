Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Ein Trümmerteil von der Größe eines Autos ist vermutlich am Sonntagabend auf einer Palmölplantage in Indonesien eingeschlagen. Das Objekt stamme möglicherweise von einer chinesischen Raumfahrtrakete, heißt es.
Ermittlungen seien aufgenommen worden, teilte am Dienstag die zuständige Behörde mit. Das Trümmerteil, das am Sonntagabend als Feuerball über den Nachthimmel raste, sei – nur wenige Kilometer von Wohnhäusern entfernt – niedergegangen, Arbeiter hätten sich in dem Moment zum Glück nicht auf der Plantage befunden.
Teil hat die Größe eines Autos
Nach Angaben des Plantagenarbeiters Wardi Tamroni stürzte das Teil von der Größe eines Autos etwa drei Kilometer von einem Wohnkomplex der Ölpalmenplantage PT Agro Burkit entfernt, nahe der Stadt Sampit, in der Provinz Kalimantan ab.
„Zuerst dachte ich, es seien Flugzeugtrümmer“, sagte Tamroni mit Blick auf seine Entdeckung. Diese machte er am Montagmorgen, nachdem die Arbeiter am Vorabend einen lauten Knall gehört hatten.
„Zum Glück waren alle schon zu Hause“
„Normalerweise werden wir in dem Gebiet eingesetzt, wo das Teil eingeschlagen ist“, fügte der 51-Jährige hinzu. „Zum Glück waren alle Arbeiter schon nach Hause gegangen und niemand mehr auf der Plantage.“
Ein Vertreter der Polizei beschrieb das Trümmerteil als „ziemlich große Aluminiumplatte“, die „eine unregelmäßige Form und sichtbare Brandspuren aufweist“. Die Nationale Forschungs- und Innovationsbehörde Indonesiens erklärte, die Trümmer stammten offenbar von einer chinesischen Rakete vom Typ Zhuque-2E.
Rakete transportierte Satelliten ins All
Die chinesische Regierung hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass eine Zhuque-2E-Rakete von einem Startplatz im Nordwesten des Landes aus zehn Satelliten ins All gebracht habe. Die chinesische Weltraumbehörde war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.
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