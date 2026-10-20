Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein

Rakete transportierte Satelliten ins All

Die chinesische Regierung hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass eine Zhuque-2E-Rakete von einem Startplatz im Nordwesten des Landes aus zehn Satelliten ins All gebracht habe. Die chinesische Weltraumbehörde war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.