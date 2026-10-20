Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerball am Himmel

Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein

Ausland
20.10.2026 12:21
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Trümmerteil von der Größe eines Autos ist vermutlich am Sonntagabend auf einer Palmölplantage in Indonesien eingeschlagen. Das Objekt stamme möglicherweise von einer chinesischen Raumfahrtrakete, heißt es.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ermittlungen seien aufgenommen worden, teilte am Dienstag die zuständige Behörde mit. Das Trümmerteil, das am Sonntagabend als Feuerball über den Nachthimmel raste, sei – nur wenige Kilometer von Wohnhäusern entfernt –  niedergegangen, Arbeiter hätten sich in dem Moment zum Glück nicht auf der Plantage befunden.

Teil hat die Größe eines Autos
Nach Angaben des Plantagenarbeiters Wardi Tamroni stürzte das Teil von der Größe eines Autos etwa drei Kilometer von einem Wohnkomplex der Ölpalmenplantage PT Agro Burkit entfernt, nahe der Stadt Sampit, in der Provinz Kalimantan ab.

(Bild: kameraOne (Screenshots))

„Zuerst dachte ich, es seien Flugzeugtrümmer“, sagte Tamroni mit Blick auf seine Entdeckung. Diese machte er am Montagmorgen, nachdem die Arbeiter am Vorabend einen lauten Knall gehört hatten.

„Zum Glück waren alle schon zu Hause“
„Normalerweise werden wir in dem Gebiet eingesetzt, wo das Teil eingeschlagen ist“, fügte der 51-Jährige hinzu. „Zum Glück waren alle Arbeiter schon nach Hause gegangen und niemand mehr auf der Plantage.“

Lesen Sie auch:
Links: Der Mond vor dem Einschlag des Schrottteils. Rechts: Das Teil einer SpaceX-Rakete ...
Fast 20 Meter breit
SpaceX-Raketenteil hinterlässt neuen Mondkrater
19.08.2026

Ein Vertreter der Polizei beschrieb das Trümmerteil als „ziemlich große Aluminiumplatte“, die „eine unregelmäßige Form und sichtbare Brandspuren aufweist“. Die Nationale Forschungs- und Innovationsbehörde Indonesiens erklärte, die Trümmer stammten offenbar von einer chinesischen Rakete vom Typ Zhuque-2E.

Rakete transportierte Satelliten ins All
Die chinesische Regierung hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass eine Zhuque-2E-Rakete von einem Startplatz im Nordwesten des Landes aus zehn Satelliten ins All gebracht habe. Die chinesische Weltraumbehörde war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
20.10.2026 12:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf