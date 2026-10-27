„Wer ständig im Minus grundelt, gibt Freiheit ab“

Sie sprechen als Existenzanalytikerin nach Viktor Frankl oft davon, dass mit Konsum eine Leere gefüllt wird. Was genau meinen Sie damit?

Frankl nannte es das existenzielle Vakuum. Wenn dem Leben die Sinnorientierung fehlt, entsteht ein Hohlraum in der Seele. Diesen Hohlraum versuchen Menschen heute oft mit Ersatzwerten zu stopfen – mit Macht, Vergnügen oder eben dem schnellen Dopamin-Kick beim Einkaufen. Aber materieller Überfluss heilt keinen seelischen Hunger. Das ist wie Salzwasser trinken: Es löscht den Durst nicht, es macht nur noch mehr Durst. Wir leben im materiellen Überfluss, hungern aber seelisch aus. Dopamin ist kein Hormon des Habens, sondern des Habenwollens – der Jagd. Sobald wir etwas haben, erlischt das Dopamin und wir müssen neu auf die Jagd gehen. Dies erklärt auch den Erfolg von Plattformen wie Vinted, Willhaben und Co.