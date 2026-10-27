Konferenz mit WAC, GAK und Altach ab 18.30 Uhr

Beim WAC ist vom Cupsieg 2025 nicht mehr viel übrig. So wie die Austria hofft auch das Bundesliga-Schlusslicht auf einen Befreiungsschlag. Der erste Versuch unter Neo-Coach Manfred Schmid scheiterte am Samstag beim 0:1 noch an Hartberg, in Wels soll es für den Cupsieger 2025 nun klappen. „Das geht nicht von heute auf morgen, ich bin Fußballtrainer und kein Magier“, meinte Schmid, der den glücklosen Thomas Silberberger abgelöst hatte. Die Voraussetzungen scheinen zumindest nicht ungünstig. Die Hertha kämpft in der zweiten Liga gegen den Abstieg, wurde zuletzt von Voitsberg mit 2:6 gedemütigt. Eine persönliche Note bringt Herthas Christopher Wernitznig ins Spiel, er kickte zwischen 2014 und 2022 in insgesamt 271 Pflichtspielen für den WAC.