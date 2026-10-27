Konferenz mit WAC, GAK und Altach ab 18.30 Uhr

ÖFB-Cup-Achtelfinale! Mit Hertha Wels hat ein Zweitligist Bundesliga-Schlusslicht WAC zu Gast (18.30), Altach muss zum GAK (19.00). Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Beim WAC ist vom Cupsieg 2025 nicht mehr viel übrig. So wie die Austria hofft auch das Bundesliga-Schlusslicht auf einen Befreiungsschlag. Der erste Versuch unter Neo-Coach Manfred Schmid scheiterte am Samstag beim 0:1 noch an Hartberg, in Wels soll es für den Cupsieger 2025 nun klappen. „Das geht nicht von heute auf morgen, ich bin Fußballtrainer und kein Magier“, meinte Schmid, der den glücklosen Thomas Silberberger abgelöst hatte. Die Voraussetzungen scheinen zumindest nicht ungünstig. Die Hertha kämpft in der zweiten Liga gegen den Abstieg, wurde zuletzt von Voitsberg mit 2:6 gedemütigt. Eine persönliche Note bringt Herthas Christopher Wernitznig ins Spiel, er kickte zwischen 2014 und 2022 in insgesamt 271 Pflichtspielen für den WAC.
Mit besten Cup-Erinnerungen geht Altach ins Gastspiel beim GAK. Am 1. Mai unterlagen die Vorarlberger erst im Finale dem späteren Doublegewinner LASK in der Verlängerung. Derzeit ist man freilich auf die eher komplizierte Situation in der Meisterschaft fokussiert, zumindest setzte man sich mit zwei Siegen in den letzten drei Ligapartien vom letzten Platz ab. Die Rotjacken dürfen sich immerhin vierfacher Cupsieger (zuletzt 2004) nennen, der bisher letzte Sieg liegt allerdings über ein Monat zurück. Am 12. September setzte man just gegen Altach mit 2:1 durch.
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