Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 1,2 Promille

Fest eskaliert: Polizist unter Gürtellinie gepackt

Vorarlberg
27.10.2026 18:00
Verteidiger Michael Battlogg besteht darauf, dass die Zurechnungsfähigkeit seiner Mandantin ...
Verteidiger Michael Battlogg besteht darauf, dass die Zurechnungsfähigkeit seiner Mandantin festgestellt wird.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Bei einem Polizeieinsatz nach einem Streit auf einem Zeltfest im Vorarlberger Gaschurn schlug und biss eine alkoholisierte Frau mehrere Beamte und verletzte einen Polizisten schwer. Im Gerichtssaal des Feldkircher Landesgerichts wollte sie das Beweisvideo nicht sehen – nun soll die Zurechnungsfähigkeit geklärt werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Als im Gerichtssaal das 18-minütige Bodycam-Video abgespielt wird, hält sich die Angeklagte die Ohren zu. Was darauf zu sehen ist, hat es in sich: Drei Polizisten versuchen mit aller Kraft, eine wild um sich schlagende und tretende Frau zu bändigen. Einer der Beamten trägt eine Hodenprellung und eine Bisswunde davon.

Auch das Polizeiauto wird beschädigt
Schauplatz der Eskalation ist ein Zeltfest in Gaschurn am 26. Juli. Die mit 1,2 Promille alkoholisierte Frau gerät mit dem Vater ihres jüngsten Kindes derart heftig in Streit, dass die Polizei alarmiert wird. Doch statt sich zu beruhigen, geht sie auch auf die Beamten los. Selbst im Streifenwagen tritt sie weiter um sich, beißt einen Polizisten in den Arm und packt ihn derart fest im Genitalbereich, dass dieser 14 Tage außer Gefecht, also im Krankenstand, ist. Auch das Polizeiauto wird beschädigt.

Zitat Icon

Meine Mandantin leidet an ADHS und einer Persönlichkeitsstörung. Das kann aus Sicht eines Anwaltes nicht einfach unter den Tisch fallen.

Verteidiger Michael Battlogg

„Ich kann mich nicht an den Tathergang erinnern“, erklärt die 47-jährige Angeklagte vor Richterin Lea Gabriel. Das Video will die Beschuldigte nicht sehen. „Das kann mein Anwalt tun, ich nicht.“ Weitere Aussagen verweigert sie. Verteidiger Michael Battlogg beantragt ein psychiatrisches Gutachten. Seine Mandantin leide an ADHS und einer Persönlichkeitsstörung. Zudem sei bereits 2019 ein Verfahren wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt eingestellt worden. „Das kann aus Sicht eines Anwaltes nicht einfach unter den Tisch fallen“, begründet Battlogg seinen Antrag.

Zurechnungsfähigkeit wird jetzt überprüft
Richterin Gabriel warnt, dass ein Gutachten unter Umständen auch eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung zur Folge haben könnte. Doch die Verteidigung bleibt dabei: Der Antrag sei „zwingend“. Die Richterin gibt schließlich nach. Ein Sachverständiger soll klären, ob die Angeklagte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war. Der Prozess wird auf unbestimmte Zeit vertagt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
27.10.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
9° / 17°
Symbol wolkenlos
Bludenz
9° / 19°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
10° / 17°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
9° / 19°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
138.137 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
104.030 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
89.030 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1206 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Innenpolitik
Van der Bellen lässt mit „Volk“-Ansage aufhorchen
1090 mal kommentiert
Van der Bellen bei der Angelobung der Rekruten am Heldenplatz am Nationalfeiertag
Mehr Vorarlberg
Sport Tv Logo
Aber ohne Training
Schnetzer und Bröll jagen den WM-Titel
ÖFB-Cup-Achtelfinale
Die Konferenz mit WAC, GAK und Altach JETZT LIVE!
Mit 1,2 Promille
Fest eskaliert: Polizist unter Gürtellinie gepackt
Erste Prognosen
So wird der Ski-Winter in Vorarlberg
Bei Tarifen & Co
Nun sollen Fahrgäste bei Öffis mitreden dürfen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf