Fest eskaliert: Polizist unter Gürtellinie gepackt

Auch das Polizeiauto wird beschädigt

Schauplatz der Eskalation ist ein Zeltfest in Gaschurn am 26. Juli. Die mit 1,2 Promille alkoholisierte Frau gerät mit dem Vater ihres jüngsten Kindes derart heftig in Streit, dass die Polizei alarmiert wird. Doch statt sich zu beruhigen, geht sie auch auf die Beamten los. Selbst im Streifenwagen tritt sie weiter um sich, beißt einen Polizisten in den Arm und packt ihn derart fest im Genitalbereich, dass dieser 14 Tage außer Gefecht, also im Krankenstand, ist. Auch das Polizeiauto wird beschädigt.