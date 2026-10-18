„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden

Die „Harry Potter“-Schauspielerin Bonnie Wright (35) ist zum zweiten Mal Mama geworden. „Sagt Hallo zu unserem Sohn Aster Sky Wright Lococo, zu Hause geboren“, schrieb sie auf Instagram und postete Bilder der kleinen Familie dazu.
Demnach kam der Bub bereits am 28. September auf die Welt. Bei der Namenswahl ließen sich Wright, die durch ihre Rolle als Ginny Weasley in „Harry Potter“ bekannt wurde, und ihr Ehemann Andrew Lococo von der Natur inspirieren. Aster heißt eine Blume, deren Blüte laut der Schauspielerin sternenförmig ist. „Danke Universum für mein liebevolles Bündel an Jungs“, schrieb die Zweifachmama. Sohn Elio Ocean ist inzwischen drei Jahre alt.
Ihre zweite Schwangerschaft machte die Britin im April 2026 auf Instagram publik. „Unser zweites kleines Erdenkind gesellt sich diesen Herbst zu uns!“, kündigte Wright damals an. Auf den neuen Fotos sind sowohl Aster Sky als auch Elio Ocean zu sehen, etwa bei einem Spaziergang am Meer mit ihrem Papa. Elio Ocean kam ebenfalls im September (am 19.) bei einer Hausgeburt zur Welt.
Hier sehen Sie das Posting zur Geburt des zweiten Sohns:
Die kleine Familie lebt abseits von Hollywood in Kalifornien. Wright, die unter anderem auch als Umweltaktivistin und Filmregisseurin tätig ist, lernte ihren heutigen Ehemann aus den USA vor sechs Jahren kennen. Vor vier Jahren folgte die Hochzeit, auch davon postete die 35-Jährige Bilder auf Instagram.
Wright hatte ab 2001 in allen acht „Harry Potter“-Filmen mitgespielt. Ginny Weasley ist die kleine Schwester von Potters Freund Ron Weasley und später auch Harry Potters Partnerin. Wrights Ehemann gab übrigens einmal zu, die Filme nie gesehen zu haben (siehe Video oben).
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