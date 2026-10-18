„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden

Ihre zweite Schwangerschaft machte die Britin im April 2026 auf Instagram publik. „Unser zweites kleines Erdenkind gesellt sich diesen Herbst zu uns!“, kündigte Wright damals an. Auf den neuen Fotos sind sowohl Aster Sky als auch Elio Ocean zu sehen, etwa bei einem Spaziergang am Meer mit ihrem Papa. Elio Ocean kam ebenfalls im September (am 19.) bei einer Hausgeburt zur Welt.



Hier sehen Sie das Posting zur Geburt des zweiten Sohns: