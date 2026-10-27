Bürgermeister verbot Parken vor seinem Haus

Bürgermeister zeigt Reue

Inzwischen stehen keine Halteverbotsschilder mehr vor dem Haus des Politikers und der Landkreis Friesland hat wegen Verdachts auf Vorteilsnahme Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt. Böhling selbst räumt inzwischen ein, einen Fehler gemacht zu haben. „Gerade, weil ich Bürgermeister bin, hätte ich das besonders sorgfältig prüfen und anders lösen müssen“, sagt er. Die Kosten habe er erstattet.