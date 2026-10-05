So können Kärntner Berufspendler Geld sparen

Besondere Voraussetzungen

Im Rahmen der Arbeitnehmerförderung (ANF) können Berufspendler einen Fahrtkostenzuschuss beantragen. Besonders Kärntnern mit geringem bis mittlerem Einkommen, die an mehreren Tagen in der Woche zur Arbeit pendeln, soll damit unter die Arme gegriffen werden. Doch nicht alle Pendler sind automatisch für den Zuschuss berechtigt: Nur, wer jährlich weniger als 31.680 Euro verdient und mehr als 30 km einfache Wegstrecke auf dem Weg zur Arbeit zurücklegt, kann den Antrag stellen.