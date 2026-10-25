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Weltspartag naht

Milliarden verdampfen! Warum Sparer gefordert sind

Wirtschaft
25.10.2026 18:29
Traurig, aber wahr: Schlecht verzinstes Kapital wird von der Inflation „eingedampft“.
Traurig, aber wahr: Schlecht verzinstes Kapital wird von der Inflation „eingedampft“.(Bild: m.mphoto - stock.adobe.com)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Anlässlich des nahenden Weltspartags Ende Oktober rückt einmal mehr das hiesige Sparverhalten in den Fokus. Fazit: „Die Österreicher sparen – aber leider falsch“, meint Finanzexperte Oswald Salcher. Der „Krone“ erklärt er, warum auf Sparbüchern Milliarden „verdampfen“ und warum wir eigentlich einen „Weltinvestitionstag“ haben sollten.

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„Krone“: Herr Salcher, am 31. Oktober ist Weltspartag. Die Österreicher gelten als besonders sparsam. Ist das eine gute Nachricht?
Oswald Salcher: Grundsätzlich ja. Sparen ist wichtig, und es ist gut, dass die Österreicher nicht ihr ganzes Geld ausgeben. Das Problem ist nur: Viele sparen am falschen Ort und mit dem falschen Ziel. Sie glauben, ihr Geld auf dem Sparbuch sicher aufzubewahren. Dabei übersehen sie, dass ihr Geld zwar nominell erhalten bleibt, sie sich davon aber immer weniger kaufen können. Die Österreicher sparen fleißig – aber sie kümmern sich viel zu wenig darum, was aus ihrem Geld tatsächlich wird.

Finanzexperte Oswald Salcher, Österreich-Chef bei Trade Republic, empfiehlt eine aktivere ...
Finanzexperte Oswald Salcher, Österreich-Chef bei Trade Republic, empfiehlt eine aktivere Beschäftigung mit dem Thema Sparen.(Bild: Trade Republic)

Wie groß ist das Problem?
In Österreich liegen rund 325 Milliarden Euro an Einlagen privater Haushalte bei Banken. Ein erheblicher Teil davon wird nur sehr niedrig verzinst. Die Österreichische Nationalbank veröffentlicht dazu regelmäßig Zahlen. Im August 2026 lag die durchschnittliche Verzinsung täglich fälliger Einlagen bei gerade einmal 0,45 Prozent, bei Spareinlagen bei 0,70 Prozent. Gleichzeitig lag die Inflation im September laut Schnellschätzung bei 3,6 Prozent. Das heißt: Die Kaufkraft des Geldes sinkt, obwohl es auf dem Konto liegt.

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