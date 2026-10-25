Milliarden verdampfen! Warum Sparer gefordert sind

„Krone“: Herr Salcher, am 31. Oktober ist Weltspartag. Die Österreicher gelten als besonders sparsam. Ist das eine gute Nachricht?

Oswald Salcher: Grundsätzlich ja. Sparen ist wichtig, und es ist gut, dass die Österreicher nicht ihr ganzes Geld ausgeben. Das Problem ist nur: Viele sparen am falschen Ort und mit dem falschen Ziel. Sie glauben, ihr Geld auf dem Sparbuch sicher aufzubewahren. Dabei übersehen sie, dass ihr Geld zwar nominell erhalten bleibt, sie sich davon aber immer weniger kaufen können. Die Österreicher sparen fleißig – aber sie kümmern sich viel zu wenig darum, was aus ihrem Geld tatsächlich wird.