Milliarden verdampfen! Warum Sparer gefordert sind

Anlässlich des nahenden Weltspartags Ende Oktober rückt einmal mehr das hiesige Sparverhalten in den Fokus. Fazit: „Die Österreicher sparen – aber leider falsch“, meint Finanzexperte Oswald Salcher. Der „Krone“ erklärt er, warum auf Sparbüchern Milliarden „verdampfen“ und warum wir eigentlich einen „Weltinvestitionstag“ haben sollten.
„Krone“: Herr Salcher, am 31. Oktober ist Weltspartag. Die Österreicher gelten als besonders sparsam. Ist das eine gute Nachricht?
Oswald Salcher: Grundsätzlich ja. Sparen ist wichtig, und es ist gut, dass die Österreicher nicht ihr ganzes Geld ausgeben. Das Problem ist nur: Viele sparen am falschen Ort und mit dem falschen Ziel. Sie glauben, ihr Geld auf dem Sparbuch sicher aufzubewahren. Dabei übersehen sie, dass ihr Geld zwar nominell erhalten bleibt, sie sich davon aber immer weniger kaufen können. Die Österreicher sparen fleißig – aber sie kümmern sich viel zu wenig darum, was aus ihrem Geld tatsächlich wird.
Wie groß ist das Problem?
In Österreich liegen rund 325 Milliarden Euro an Einlagen privater Haushalte bei Banken. Ein erheblicher Teil davon wird nur sehr niedrig verzinst. Die Österreichische Nationalbank veröffentlicht dazu regelmäßig Zahlen. Im August 2026 lag die durchschnittliche Verzinsung täglich fälliger Einlagen bei gerade einmal 0,45 Prozent, bei Spareinlagen bei 0,70 Prozent. Gleichzeitig lag die Inflation im September laut Schnellschätzung bei 3,6 Prozent. Das heißt: Die Kaufkraft des Geldes sinkt, obwohl es auf dem Konto liegt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.