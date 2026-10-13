Steirer sparen 294 Euro pro Monat – aber falsch

Weil der Alltag finanziell schwer zu stemmen ist, legen Steirer im Schnitt weniger Geld zur Seite als noch im Vorjahr. Das Problem ist aber oft nicht die Höhe des Ersparten, sondern die Sparform. Oliver Kröpfl von der Steiermärkischen Sparkasse warnt vor „Milliarden, die am Konto herumliegen“.