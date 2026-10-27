Nach 3486 Tagen endlich mal wieder ein Derby!

Pryo-Show, ein Automat mit Hupen und 400 Leute am Platz: Das erste Spiel der „Nachbarn“ Reichenthal und Rainbach seit fast zehn Jahren sorgte in der 1. Klasse Ost für ordentlich Aufsehen. Beide Seiten sprachen von einem verdienten 2:0-Sieg für die Gäste.