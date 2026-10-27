Alex Zverev gegen Martin Landaluce – heute LIVE

Freut sich auf Konkurrenz mit Sinner und Alcaraz

In diesem Jahr waren bei seinen Triumphen an der Seine und in Flushing Meadows die entweder verletzt ausgefallenen oder angeschlagenen Topstars Jannik Sinner und Carlos Alcaraz nicht (mehr) im Bewerb. Dass künftig der Weg zum Siegerscheck wieder vermehrt über diese Stars führen muss, ist Zverev bewusst. „Klar, Jannik und Carlos sind die größten Herausforderungen, die wir im Tennis haben, das ist keine Frage. Ich freue mich auch, gegen die in den nächsten paar Jahren konkurrieren zu können.“ Durchaus möglich, dass es schon beim so stark besetzten Wiener Turnier im Endspiel zum Duell mit Alcaraz kommt. „Bis dahin müssen wir natürlich unsere Arbeit machen, unsere Matches auch gewinnen.“