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So sparen Sie 2027 bei Ihrer Stromrechnung

Krone Sonne
18.10.2026 05:00
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Eine durchdachte PV-Lösung samt perfekt angepassten Batteriespeicher hilft künftig Stromkosten ...
Eine durchdachte PV-Lösung samt perfekt angepassten Batteriespeicher hilft künftig Stromkosten zu sparen.(Bild: Thomas Horwath)
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Die Stromrechnung bekommt neue Spielregeln: Ab 1. Jänner 2027 stellt die E-Control die Netztarife schrittweise um. Künftig zählt nicht mehr allein, wie viele Kilowattstunden ein Haushalt verbraucht, sondern auch, wie viel Strom gleichzeitig benötigt wird. Langfristig sollen 50 Prozent der Netzkosten vom Verbrauch und 50 Prozent von der bezogenen Leistung abhängen.

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Besonders Haushalte mit Elektroauto und Wärmepumpe sollten daher hohe Leistungsspitzen vermeiden. Wer sein E-Auto langsamer lädt oder den Betrieb seiner Wärmepumpe intelligent steuert, kann zusätzliche Netzkosten reduzieren. Batteriespeicher werden zum wichtigen Faktor der Energiewende. Sie können den überschüssigen Solarstrom des Tages speichern, den Eigenverbrauch erhöhen und – bei entsprechendem Betrieb – das Stromnetz entlasten.

Das besagt die neue Regelung
Die neue Verordnung sieht zehn unterschiedliche Möglichkeiten vor, mit denen Speicherbetreiber ihre Netzentgelte reduzieren oder sich teilweise beziehungsweise unter bestimmten Voraussetzungen vollständig davon befreien lassen können. Entscheidend ist, ob die Speicher netzdienlich betrieben werden, also Engpässe verringern und einen kostspieligen Netzausbau vermeiden helfen. Die E-Control betont allerdings, dass Vergünstigungen einen konkreten Nutzen für das Stromsystem bringen müssen.

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Weitere Sparmöglichkeiten bieten die zeitabhängigen Netztarife: Nach dem Sommer-Nieder-Arbeitspreis zwischen 10 und 16 Uhr ist seit Anfang Oktober ein günstigerer Wintertarif für den Stromverbrauch zwischen 23 und 5 Uhr hinzu. Für Haushalte ohne große Stromverbraucher soll sich wenig ändern. Wer hingegen Verbrauch, Ladezeiten und Batteriespeicher intelligent aufeinander abstimmt, kann seine Netzkosten künftig stärker beeinflussen.

Durchdachte Lösungen sind notwendig 
Bei den Profis von Krone Sonne finden Sie maßgeschneiderte Photovoltaik- und Speicherlösungen, die optimal auf Ihr Zuhause und Ihren Energiebedarf abgestimmt sind. Neben dem interaktiven PV-Rechner, welcher Ihnen einen ersten Blick auf die jährliche Kostenersparnis durch eine PV Anlage mit Batteriespeicher geben kann, können Sie sich auch einen kostenlosen telefonischen Beratungstermin ausmachen. Dort helfen Ihnen unsere Experten gerne persönlich weiter und erstellen Ihnen erste maßgeschneiderte Angebote. 

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