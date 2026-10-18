So sparen Sie 2027 bei Ihrer Stromrechnung

Durchdachte Lösungen sind notwendig

Bei den Profis von Krone Sonne finden Sie maßgeschneiderte Photovoltaik- und Speicherlösungen, die optimal auf Ihr Zuhause und Ihren Energiebedarf abgestimmt sind. Neben dem interaktiven PV-Rechner, welcher Ihnen einen ersten Blick auf die jährliche Kostenersparnis durch eine PV Anlage mit Batteriespeicher geben kann, können Sie sich auch einen kostenlosen telefonischen Beratungstermin ausmachen. Dort helfen Ihnen unsere Experten gerne persönlich weiter und erstellen Ihnen erste maßgeschneiderte Angebote.