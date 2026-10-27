Warum ein ganzer Park plötzlich für Hunde tabu ist

Im Vorjahr eröffnete der André-Heller-Park am Mühlschüttel, offiziell Bank-Austria-Park. Auf den großen Infotafeln stand: Hunde an der Leine erlaubt. Seit wenigen Wochen gilt das nicht mehr. „Für Hundebesitzer ist diese plötzliche Änderung unverständlich“, so „Krone“-Leserin Daniela V.

Viele Hundehalter wollen das nicht hinnehmen. Katja G. startete eine Online-Petition, 523 Menschen haben bereits unterschrieben. Brisant: „Nach der Eröffnung des Parks war ein Hundeverbot noch kein Thema, und ich habe diesen Umstand auch begrüßt“, sagt Bezirkschef Georg Papai zur „Krone“. Knapp ein Jahr hielt das. Dann standen die Schilder da.