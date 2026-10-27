Schnetzer und Bröll jagen den WM-Titel

Patrick Schnetzer ist mit acht Weltmeistertiteln der erfolgreichste aktive Radballer. Allerdings ist es seit dem letzten Titelgewinn schon wieder vier Jahre her. „Markus und ich wollen den Titel unbedingt wieder nach Vorarlberg zurückholen“, sagt der 32-Jährige. Der mit seinem früheren Partner Markus Bröll (39) antritt, weil sein aktueller Mitspieler Stefan Feurstein verletzungsbedingt ausfällt.