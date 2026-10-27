Karen Khachanov gegen Carlos Alcaraz – heute LIVE

Den Ausfall der beiden Topstars perfekt genutzt hat Zverev. Dass der 29-jährige Deutsche vielleicht schon in Wien, in jedem Fall aber in den nächsten Wochen, zur neuen Nummer eins wird, begrüßt Alcaraz. „Sehr verdient. Tennis ist nicht nur auf den Platz gehen und spielen. Es geht um die Konstanz. Es gibt Spieler, die haben ein besseres Level, manche haben einen besseren körperlichen Zustand. Und Sascha hat beides.“ Zverev habe das ganze Jahr spielen können, sei Woche für Woche ins Finale gekommen. „Er wurde nicht müde und hat viel gewonnen und ist zweifacher Grand-Slam-Champion. Ich bin glücklich darüber, weil ich weiß wie hart er um das Erreichen dieses Ziels gekämpft hat.“