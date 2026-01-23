Sind Fixzinsen für Häuslbauer wirklich besser?

Der Traum vom Eigenheim ist aufgrund der wirtschaftlich angespannten Lage für viele Österreicher in weite Ferne gerückt. Warum sich die Situation auch 2026 und darüber hinaus kaum verbessern wird und ob Fixzins oder variabler Kreditzins besser ist, erklärt Finanzexperte Christoph Kirchmair für jedermann leicht verständlich.
Die Art, sein Eigenheim zu errichten, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten extrem verändert. Wurde früher jahrelang in kleinen Schritten an Häusern gebaut, Schritt für Schritt am Eigenheim ohne große, teure Kredite gewerkt, so bringt heutzutage kaum noch jemand diese Geduld auf. In neuen Siedlungen sprießen Fertigteilhäuser in atemberaubenden Geschwindigkeiten aus dem Boden. Die Folge: Viele Jungfamilien verschulden sich bis über den Kopf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.