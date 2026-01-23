Sind Fixzinsen für Häuslbauer wirklich besser?

Die Art, sein Eigenheim zu errichten, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten extrem verändert. Wurde früher jahrelang in kleinen Schritten an Häusern gebaut, Schritt für Schritt am Eigenheim ohne große, teure Kredite gewerkt, so bringt heutzutage kaum noch jemand diese Geduld auf. In neuen Siedlungen sprießen Fertigteilhäuser in atemberaubenden Geschwindigkeiten aus dem Boden. Die Folge: Viele Jungfamilien verschulden sich bis über den Kopf.