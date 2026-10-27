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Störung bei Raiffeisen: Hunderte meldeten Probleme

Österreich
27.10.2026 19:18
Beim Log-in auf der Mein-ELBA-App wurde am Dienstag eine Störung angezeigt.
Beim Log-in auf der Mein-ELBA-App wurde am Dienstag eine Störung angezeigt.(Bild: Krone-Collage/P. Huber)
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Von krone.at

Am Dienstagnachmittag kam es zu Störungen beim Online-Banking der Raiffeisen-Bank. Hunderte Kunden meldeten Störungen mit der Mein-ELBA-App.

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Beim Versuch, sich auf der Online-Banking-App der Raiffeisen-Bank einzuloggen, wurde am Dienstagabend der Fehlercode „CLIENT002e-299“ angezeigt. Dieser kann auf ein Problem bei der Kommunikation zwischen der App und den Bankservern hindeuten.

Auf der Plattform „Allestörungen.at“ stieg die Zahl der Meldungen innerhalb kurzer Zeit deutlich an. Über 500 Menschen meldeten Probleme mit der App. Wie viele Kunden tatsächlich betroffen waren, ist unklar.

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Gegenüber der „Krone“ hieß es am Dienstagabend, dass die App wieder „uneingeschränkt“ funktionieren sollte. Auch die Fehlermeldungen auf „Allestörungen.at“ nahmen nach 17 Uhr wieder ab. Einige Nutzer meldeten jedoch weiterhin Störungen.

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