Dino-Skelett für 47 Millionen Dollar versteigert

Damit sei es das zweitteuerste je bei einer Auktion versteigerte Dino-Skelett. Zum teuersten war im Juli ein rund 67 Millionen Jahre altes Skelett eines Tyrannosaurus rex geworden, das bei einer Auktion in New York für rund 50 Millionen US-Dollar versteigert worden war. Auktionen dieser Art werden kritisiert, weil die Skelette so häufig der Forschung und der Öffentlichkeit entzogen werden. Durch den Hype bei Auktionen steigen die Preise in Millionenhöhe – also Beträge, die öffentliche Museen und Universitäten oft nicht aufbringen können.