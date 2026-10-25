FC Barcelona gegen Real Madrid ab 21 Uhr LIVE

Wer gewinnt den Clasico? Der FC Barcelona trifft auf Real Madrid. Um 21 Uhr beginnt die Partie. Mit dem sportkrone.at-Ticker (unten) und DAZN (hier geht’s zur Übertragung) sind Sie live dabei!
Hier der Liveticker:
Real unter Druck
Die Gäste aus Madrid stehen schon unter Zugzwang: Gerade einmal neun Runde in der neuen La-Liga-Saison gespielt, weisen die Königlichen unter Neo-Coach Jose Mourinho schon einen Rückstand von sechs Zählern auf Barca auf.
Bei den „Blau-Grana“ läuft‘s hingegen auf nationaler Ebene nach Plan – neun Spiele, neun Siege, Torverhältnis: 39:9 -, allerdings mussten Yamal und Co. unter der Woche in der Champions League einen veritablen Dämpfer hinnehmen: 2:4 bei PSG.
Im Doppelpass mit dem Streaminganbieter – der den Clasico ab 21 Uhr LIVE überträgt – zeigen wir nach Schlusspfiff auf sportkrone.at alle Tore und Highlights von dem Kult-Duell im Weltfußball.
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