Wiens Brücken im großen „Krone“-Sicherheitscheck

Wien ist aufgrund seiner Lage eine Stadt mit einem hohen Brückenanteil. Die Salztorbrücke muss bald „vorsorglich gesperrt“ werden, an der Reichsbrücke wurden mehrere Risse entdeckt – wie sicher sind Wiens Brücken wirklich? Wo lauern Schäden und wie engmaschig werden sie kontrolliert? Die „Krone“ machte den Sicherheitscheck.