Wiens Brücken im großen „Krone“-Sicherheitscheck

Wien ist aufgrund seiner Lage eine Stadt mit einem hohen Brückenanteil. Die Salztorbrücke muss bald „vorsorglich gesperrt“ werden, an der Reichsbrücke wurden mehrere Risse entdeckt – wie sicher sind Wiens Brücken wirklich? Wo lauern Schäden und wie engmaschig werden sie kontrolliert? Die „Krone“ machte den Sicherheitscheck.
Zigtausende Wiener und genauso viele Autos und Lkw queren täglich die Bauwerke, meist ohne einen Gedanken an ihren Zustand zu verschwenden. In Wien gibt es, bedingt durch die Lage an der Donau, sehr viele Brücken: zehn Donau-, 32 Donaukanal-, 40 Wienfluss-, 271 U-Bahnbrücken und noch einige andere.
Rechnet man alle Anlagen (inklusive der ÖBB- und Asfinag-Objekte) zusammen, sind es sogar rund 1716 Brücken. Aber wie sicher sind Wiens Brücken und wer überprüft das?
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