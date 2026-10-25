Machtwechsel in Serbien: Vucic verliert Wahl

Die oppositionelle Studentenliste hat die Parlamentswahl am Sonntag gewonnen. Noch vor Verkündung der offiziellen Wahlergebnisse hat Machthaber Aleksandar Vučić am Abend die Niederlage seiner Bewegung bei einem überraschenden Presseauftritt in Belgrad eingeräumt.
Der Showdown zwischen Machthaber Aleksandar Vučić und der oppositionellen Studentenliste wurde von Manipulationsvorwürfen überschattet. Im Zentrum Belgrads gab es massive Präsenz von Polizisten und Schlägertrupps. Bis am Abend schließlich verkündet wurde: Die Studentenliste habe „zwischen 135 und 140 Mandaten“ im 250-köpfigen Parlament errungen. „Vereinigtes Serbien“ hat nur 110 Sitze und werde daher die Oppositionsrolle übernehmen.
„Serbien ist frei“
Neben den beiden Listen habe keine weitere Partei den Einzug ins Parlament geschafft, sagte Vučić mit Blick auf die Drei-Prozent-Hürde. „Serbien ist frei“, kommentierte die oppositionelle Studentenliste in einem X-Post unmittelbar nach dem Auftritt von Vučić, der Serbien 14 Jahre lang zunehmend autoritär regiert hatte. Im Zentrum Belgrads kam es am Abend zu spontanen Jubelfeiern.
Unabhängige Wahlbeobachter bestätigten die Aussagen des Ex-Präsidenten. Die Studentenliste habe 139 Mandate, die Bewegung von Vučić 104 Mandate, teilte die Organisation CeSID bei einem Auszählungsstand von 56 Prozent mit. Drei Mandate habe die Partei der Ungarn in der Vojvodina, zwei Mandate jene der albanischen Volksgruppe.
Beteiligung so hoch wie seit dem Jahr 1992 nicht mehr
Der Machtwechsel hatte sich abgezeichnet, weil die Serbinnen und Serben am Sonntag in Massen in die Wahllokale gekommen waren. Die Wahlbeteiligung war mit rund 70 Prozent so hoch wie bei keinem Urnengang seit dem Zerfall des kommunistischen Jugoslawien, Wählerinnen und Wähler standen mitunter stundenlang in der Schlange, um ihre Stimme abzugeben. Auch Vučić musste in einem Wahllokal in Novi Beograd zwei Stunden lang warten.
Um Malversationen zu verhindern, war die Studentenliste in praktisch allen Wahllokalen präsent. Teilergebnisse aus vermeintlichen Hochburgen des Regierungslagers zeigten auf einen Erfolg dieser Strategie hin. So wurde in sozialen Medien das Ergebnisprotokoll eines Wahllokals im Kosovo gezeigt, in dem nur zehn von 2000 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten, während es bei früheren Wahlen hunderte gewesen waren.
Sorge vor Wahlfälschung
Die Behörden hatten am späten Nachmittag ein großes Aufgebot an uniformierten Polizeikräften vor der staatlichen Wahlbehörde aufmarschieren lassen. Die Abriegelung des Gebäudes der Wahlkommission ließ bei Regierungskritikern die Sorge vor einem Versuch der Wahlfälschung steigen. Für Unruhe sorgte auch, dass den wenigen verbliebenen regierungskritischen Medien die Akkreditierung für die Wahlparty der Vučić-Partei SNS verweigert wurde.
Die EU zeigte sich „zutiefst besorgt über Berichte von gewaltsamen Vorfällen in einer Reihe von Wahllokalen“. „Die Bürger Serbiens müssen in der Lage sein, ihr demokratisches Wahlrecht in einem friedlichen und sicheren Umfeld wahrzunehmen“, betonte der EU-Botschafter in Serbien, Andreas von Beckerath, in einem Posting auf X. Er rief alle Beteiligten zur Ruhe auf. Der schwedische Diplomat äußerte sich, nachdem unabhängige Medien von zahlreichen Gewaltakten berichtet hatten.
Auch Magyar meldete sich zu Wort
Zuvor hatte sich bereits der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar zu Wort gemeldet. In einem Posting, das ihn bei einem Lokalbesuch vor einem Teller mit Čevapćići zeigt, sprach er von einer „wichtigen Wahl“. Magyar gilt als Vorbild für die Studentenbewegung, nachdem es im Frühjahr gelungen war, den 16 Jahre lang zunehmend autoritär regierenden ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán bei der Parlamentswahl überzeugend zu besiegen.
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