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„Wiener Wiener Walk“

Hunderte Dackel trafen sich beim Würstelstand

Wien
25.10.2026 22:39
Trotz schlechten Wetters war der Event ein voller Erfolg.
Trotz schlechten Wetters war der Event ein voller Erfolg.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beim „1. Wiener Wiener Walk“ waren Sonntagnachmittag nach Angaben der Veranstalter gut 300 Dackel samt ihren Besitzerinnen und Besitzern gemeinsam spazieren.

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„Wiener“ nennen vor allem US-Amerikaner die beliebte Hunderasse wegen des gedrungenen Körperbaus mit kurzen Beinen. Zahlreiche tierische Teilnehmer waren der Jahreszeit und Wetterlage angepasst ausstaffiert, mit Halloween-Kostümen oder Regenoutfits - zu Beginn des Treffens beim Wiener Würstelstand Spittelau regnete es.

Klicken Sie sich durch die herzige Fotostrecke:

Das Ziel des von Dackelbesitzer Jakob Trost veranstalteten Events sei, „Dackelbesitzer zusammenzubringen, Aufmerksamkeit auf diese Hunderasse und ihre Anforderungen zu lenken und zu informieren, dass die Anschaffung gut überlegt sein sollte“, sagte dieser im Gespräch.

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„Ein Dackel ist kein Goldfisch“
„Ein Dackel ist kein Goldfisch.“ Das weiß er als Herrl des eineinhalbjährigen Dackels „Hermann“ aus erster Hand. Nachdem der Wiener Walk so gut angenommen worden sei, könnten durchaus Folgeveranstaltungen ins Haus stehen, meinte Trost abschließend.

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