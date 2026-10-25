Hunderte Dackel trafen sich beim Würstelstand

„Ein Dackel ist kein Goldfisch“

„Ein Dackel ist kein Goldfisch.“ Das weiß er als Herrl des eineinhalbjährigen Dackels „Hermann“ aus erster Hand. Nachdem der Wiener Walk so gut angenommen worden sei, könnten durchaus Folgeveranstaltungen ins Haus stehen, meinte Trost abschließend.