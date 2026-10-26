Eine Reise zu Österreichs geografischen Extremen

Bergführer Wolfgang Schupfer führt seit mehr als 40 Jahren Menschen auf das Dach Österreichs. Und obwohl Wolfgang die Berge dieser Welt kennt, schlägt sein Herz bis heute für den Glockner. Wie oft er selbst schon am höchsten Punkt Österreichs gestanden ist, weiß Wolfgang längst nicht mehr. Aber eines steht für den gebürtigen Kärntner fest: „Der Großglockner wird immer mein Lieblingsberg bleiben!“ Es ist diese unvergleichliche Gestalt, die aus allen Himmelsrichtungen beeindruckt. Und es sind jene magischen Augenblicke, wenn die ersten Sonnenstrahlen das Eis golden färben und über den Gipfeln ein neuer Tag erwacht.