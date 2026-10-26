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PSG gegen Olympique Lyon – LIVE ab 20.30 Uhr

Fußball International
26.10.2026 05:00
ÖFB-Legionär Felix Bacher
ÖFB-Legionär Felix Bacher(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Paris St. Germain empfängt Olympique Lyon mit ÖFB-Legionär Felix Bacher. Wir berichten live ab 20.30 Uhr – siehe Ticker unten.

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