Video: Hier trifft Mbappe – und weiß nicht, warum

Kylian Mbappe jubelte über sein Tor zur 1:0-Führung für Real Madrid gegen Barcelona im Clasico – warum, wusste er aber selbst nicht so recht. Einem völlig missglückten Klärungsversuch von Barca war zu verdanken, dass der Real-Superstar de facto angeschossen und so zum Torschützen wurde. Das Tor sehen Sie hier im Video, zur Verfügung gestellt von DAZN.