Dacia Striker: Der Anfang vom Ende der SUV-Welle?

Vollhybrid oder Hybrid-Allrad

Fix ist hingegen die Auswahl an Motoren – und die kennen wir schon aus Duster und Bigster: Beim Hybrid 155 mit Frontantrieb arbeitet ein 1,8-l-Vierzylinder (109 PS) mit zwei E-Motoren (49 PS) zusammen, das ergibt 158 PS. Die Kraft des Vollhybriden (also ohne Stecker) wird mittels Automatikgetriebe übertragen, bei dem vier Gänge für den Verbrenner, zwei für den Elektro-Antrieb zur Verfügung stehen. Beim Hybrid 150 4x4 treibt ein 1,2-l-Dreizylinder mit 140 PS die Vorderräder an, bei Bedarf hilft ein E-Motor mit 31 PS am Heck aus. Hier werkt eine Sechsgang-Doppelkupplung bzw. zwei Gänge für den E-Antrieb.