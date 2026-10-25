Wer siegt beim Grand Prix der USA? LIVE ab 21 Uhr

Der Youngster aus Bologna fährt erst sein zweites Jahr in der Königsklasse. Dabei sei sein Vater, den er als seinen „Fels“ bezeichnete, einst gegen die Rennsportkarriere gewesen. „Als ich klein war, bevor alles richtig begonnen hat, wollte er nicht, dass ich Rennen fahre“, erzählte Antonelli. Der Sport könne auch grausam sein, zudem sei es eine finanzielle Herausforderung. Jetzt steht Antonelli aber schon vor der Krönung seiner noch jungen Karriere.