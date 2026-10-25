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Formel 1 im Ticker

Wer siegt beim Grand Prix der USA? LIVE ab 21 Uhr

Formel 1
25.10.2026 05:44
Kimi Antonelli ist auch in Austin der große Gejagte.
Kimi Antonelli ist auch in Austin der große Gejagte.(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wer holt sich den Sieg in Austin? Während Kimi Antonelli bereits nach dem Titel greifen kann, wollen seine Kontrahenten den WM-Kampf weiter offen halten. Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Hier der Zwischenstand:

Kimi Antonelli versucht, die Chance auf die Fixierung des Formel-1-WM-Titels schon am Sonntag in Austin auszublenden. „Es ist verrückt, wenn du daran denkst, deswegen will ich nicht daran denken“, sagte der Mercedes-Jungstar vor dem Grand Prix der USA. Je nach Rennausgang könnte der 20-jährige Italiener schon fünf Rennen vor Schluss als jüngster Weltmeister der Geschichte feststehen. Sein neunter Saisonsieg wäre dafür aber Voraussetzung.

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Krönung nach frühen Hindernissen?
Wahrscheinlicher erscheint die Krönung beim nächsten Rennen kommende Woche in Mexiko. Antonelli betonte, dass natürlich ein Traum wahr werden würde, wenn es in dieser Saison mit dem Titel klappen sollte.

Der Youngster aus Bologna fährt erst sein zweites Jahr in der Königsklasse. Dabei sei sein Vater, den er als seinen „Fels“ bezeichnete, einst gegen die Rennsportkarriere gewesen. „Als ich klein war, bevor alles richtig begonnen hat, wollte er nicht, dass ich Rennen fahre“, erzählte Antonelli. Der Sport könne auch grausam sein, zudem sei es eine finanzielle Herausforderung. Jetzt steht Antonelli aber schon vor der Krönung seiner noch jungen Karriere.

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