Engländer Smith zum zweiten Mal Europameister

Im Finale gegen Lokalmatador Martin Schindler siegte der 37-Jährige mit 11:8 und wiederholte damit seinen Titel von 2021. Schindler hatte schon mit dem Einzug in den Endkampf für seinen bisher größten Karriereerfolg bzw. den größten eines deutschen Dartspielers neben dem WM-Halbfinaleinzug 2023 von Gabriel Clemens gesorgt.