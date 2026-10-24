Hitler-Teehaus brannte
Mutmaßlicher Feuerteufel wird nun einvernommen
Im Kehlsteinhaus, einem früheren Repräsentationsgebäude von Adolf Hitler, im Berchtesgadener Land in Bayern, ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung – ein mutmaßlicher Täter wurde bereits festgenommen. Der Verdächtige wird nun einvernommen.
Kurz nach 21 Uhr wurde Alarm gegeben, dass ein Brand im Kehlsteinhaus beobachtet wurde. Das Gebäude stand im Vollbrand, die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus. „Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung“, erklärte die Polizei gegenüber „Bild“.
Am Samstagmorgen dauerten die Löscharbeiten noch an. „Es ist zu einem großen Teil beschädigt. Das Haus wird eher nicht zu retten sein“, erklärte ein Polizeisprecher. Das Gebäude befindet sich auf dem Kehlstein – der Obersalzberg bildet den Sockel, auf dem sich der Gipfel erhebt. Das Kehlsteinhaus, auch Adlerhorst genannt, wurde in den Jahren 1937 und 1938 als repräsentatives Teehaus für Adolf Hitler errichtet. Der Diktator nutzte es jedoch nur selten.
Weitere Bilder vom brennenden Kehlsteinhaus:
Motorradfahrer kam Einsatzkräften entgegen
Ein Verdächtiger konnte noch am Freitagabend ausgeforscht werden: Als sich Polizeibeamte zum Einsatzort begaben, kam ihnen ein Motorradfahrer entgegen. Der Lenker wurde aufgehalten und festgenommen. Ob der Mann etwas mit dem Brand zu tun hat, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Es gebe deutliche Hinweise, dass der Verdächtige den Brand gelegt habe, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen.
Laut „Bild“ soll es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann aus Berlin handeln, der gebürtig aus Bayern stammt. Der Motorradfahrer soll sich vor Ort psychisch auffällig verhalten haben.
Die Löscharbeiten gestalteten sich äußerst schwierig. „Man kann nur mit schwerem Atemschutz in das Gebäude hinein“, erklärte Polizeisprecherin Lisa Maier laut „Frankfurter Allgemeine“. Rund 150 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.
Verletzte soll es keine geben – die Behörden gehen davon aus, dass sich zum Brandzeitpunkt keine Personen in dem aktuell als Gaststätte genutzten Ort befunden haben. Am Freitag war das Lokal nicht geöffnet.
Das Gebäude auf 1834 Metern Höhe unweit der österreichischen Grenze ist seit 1952 ein Berggasthof. Es wurde 1938 fertiggestellt und von den Nazis als Repräsentationsbau genutzt – es war Teil des Führersperrgebietes Obersalzberg. Es befand sich in einem abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes.
Das Gebäude befindet sich unweit der österreichischen Grenze und ist nur schwer zu erreichen. Normalerweise wird es mit Bahnbussen der sogenannten Kehlsteinlinie erschlossen. Laut Deutscher Bahn dauert die Auffahrt 20 Minuten und verläuft durch fünf Tunnel. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.
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