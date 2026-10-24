Mutmaßlicher Feuerteufel wird nun einvernommen

Am Samstagmorgen dauerten die Löscharbeiten noch an. „Es ist zu einem großen Teil beschädigt. Das Haus wird eher nicht zu retten sein“, erklärte ein Polizeisprecher. Das Gebäude befindet sich auf dem Kehlstein – der Obersalzberg bildet den Sockel, auf dem sich der Gipfel erhebt. Das Kehlsteinhaus, auch Adlerhorst genannt, wurde in den Jahren 1937 und 1938 als repräsentatives Teehaus für Adolf Hitler errichtet. Der Diktator nutzte es jedoch nur selten.