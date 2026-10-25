Russen verzweifeln im Supermarkt: „Muss stehlen“

„Gehen einkaufen wie in einem Museum“

Die aus ganz Russland eintreffenden Kommentare unter dem Beitrag zeichnen ein bedenkliches Bild. „Wir gehen mittlerweile einkaufen wie in einem Museum. Es ist peinlich, jemandem unseren Einkaufskorb zu zeigen“, beschwerte sich ein Nutzer. „Zumindest kaufen wir jetzt noch etwas. Aber bald werden wir nur noch schauen“, meinte ein anderer. „Ich gehe eigentlich überhaupt nicht mehr einkaufen, ich habe kein Geld für diesen Luxus. Ich esse, was im Garten wächst. Und wenn ich Lust auf Obst oder irgendeinen anderen Kram habe, dann essen wir es nur von den Bildern“, schreibt ein weiter User.