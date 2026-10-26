Stocker zu EU-Budget: „Stimme nicht zu, wenn …“

Hintergrund ist der Vorschlag der EU-Kommission für den Haushalt 2028 bis 2034 in Höhe von rund 1985 Milliarden Euro. Für Stocker ist das Volumen deutlich zu hoch. Österreich befinde sich selbst in einem Defizitverfahren und müsse den Staatshaushalt sanieren. „Wir können nichts verteilen, was nicht da ist“, betonte der ÖVP-Chef. Deshalb erwarte er auch von Brüssel Sparsamkeit und einen effizienteren Mitteleinsatz.