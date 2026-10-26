Feiertag startet frostig, dann kommt die Sonne

Hinsichtlich Wetter präsentiert sich der Nationalfeiertag am Montag in Österreich zunächst zweigeteilt. Mit viel Sonnenschein startet der Süden und Osten des Landes in den Tag. Im Norden und der Alpennordseite zeigt sich der Himmel hingegen vermehrt bewölkt, auch auf Regenschauer muss man gefasst sein. Im Tagesverlauf lockert es dann zunehmend auf.
Der Morgen startet jedenfalls landesweit frostig mit Temperaturen zwischen 0 und 9 Grad. In einigen Regionen hält sich zunächst auch noch Nebel, etwa in Tirol, Salzburg und Kärnten. Nach einzelnen Schauern im Norden Salzburgs, in Oberösterreich sowie Teilen der Obersteiermark kann sich dann auch in diesen Regionen mehr und mehr die Sonne durchsetzen.
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Im Süden und Osten startet der Tag bereits recht freundlich, im Osten machen sich dann zu Mittag noch einmal vorübergehend Wolken bemerkbar – diese haben aber wohl keine Schauer im Gepäck und sind somit harmlos.
Die Temperaturen erreichen tagsüber zwischen 8 und 15 Grad. Am wärmsten wird es wohl in der Steiermark und im Burgenland.
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