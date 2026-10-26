Feiertag startet frostig, dann kommt die Sonne

Der Morgen startet jedenfalls landesweit frostig mit Temperaturen zwischen 0 und 9 Grad. In einigen Regionen hält sich zunächst auch noch Nebel, etwa in Tirol, Salzburg und Kärnten. Nach einzelnen Schauern im Norden Salzburgs, in Oberösterreich sowie Teilen der Obersteiermark kann sich dann auch in diesen Regionen mehr und mehr die Sonne durchsetzen.