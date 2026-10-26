Ab 20.15 Uhr LIVE: Wer gewinnt den Ballon d‘Or?

Vor der Verleihung des Ballon d‘Or für den besten Fußballer der Welt gelten vier Spieler als Favoriten auf die prestigeträchtige Auszeichnung. Die größten Hoffnungen dürfen sich wohl die spanischen Weltmeister Rodri und Lamine Yamal, der französische Real-Madrid-Topstar und WM-Torschützenkönig Kylian Mbappe und Bayern-München-Goalgetter Harry Kane machen. Vergeben wird der Goldene Ball am Montagabend in London. Mit dem Sportkrone.at-Liveticker sind sie hautnah ab 20.15 Uhr mit dabei.
Hier der Liveticker:
Kane rechnet sich vor der Gala in seiner Heimatstadt durchaus Chancen aus. „Es könnte ein besonderer Abend werden. Den Ballon d‘Or zu gewinnen, wäre großartig. Ich hatte letztes Jahr eine fantastische Saison und bin extrem stolz darauf.“ 61 Treffer für die Bayern und zwölf Tore für Englands Nationalteam, davon sechs bei der WM, gingen in der vergangenen Saison auf sein Konto, mit den Bayern wurde er Meister und Cupsieger.
Allerdings hat die deutsche Bundesliga weltweit nicht das größte Renommee, da die Bayern quasi konkurrenzlos sind. Zudem fehlt Kane noch immer ein großer internationaler Titel. Mit den Bayern schied er im Champions-League-Halbfinale gegen den späteren Sieger Paris Saint-Germain aus. Bei der WM wurde es Platz drei.
Spanien-Teamchef für Rodri oder Lamine Yamal
Spaniens Teamchef Luis de la Fuente sprach sich wenig überraschend für Rodri oder Lamine Yamal aus. „Natürlich gibt es in England und Deutschland großartige Spieler. Aber ich finde, ein Spanier müsste die Auszeichnung gewinnen, denn unsere Spieler sind in vielerlei Hinsicht die besten der Welt – man kann sie schlichtweg nicht ignorieren“, sagte der Weltmeister-Trainer.
Rodri war das Herzstück im spanischen Team und wurde auch als bester Spieler der WM ausgezeichnet. Lamine Yamal ist der spektakulärere Spieler und wurde mit Barcelona Meister. Aber in der Königsklasse war schon im Viertelfinale Schluss, und in Sachen Toren kommt er nicht an Kane heran. Mbappe wurde Torschützenkönig bei der WM, in der Champions League und in LaLiga, gewann aber keinen einzigen Titel.
Ein neuerlicher Triumph von Ballon-d‘Or-Rekordsieger Lionel Messi gilt als unwahrscheinlich. Zwar führte der achtfache Titelträger Argentinien ins WM-Finale, allerdings spielt er bei Inter Miami in der amerikanischen MLS und damit nicht mehr auf der ganz großen Fußball-Bühne.
Referenzzeitraum bis WM-Finale
Der Ballon d‘Or wird vom französischen Fußballmagazin „France Football“ in Zusammenarbeit mit der UEFA vergeben. Bei den Männern stimmt jeweils ein Sportjournalist aus den Top-100-Nationen ab, bei den Frauen aus den Top 50. Jeder Juror wählt aus den besten 30 Spielern zehn Akteure aus und vergibt je nach Platzierung zwischen 15 und einem Punkt. Die Stimmen wurden bereits Ende September abgegeben. Referenzzeitraum ist von 3. August 2025 bis 19. Juli 2026, dem Tag des WM-Endspiels.
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