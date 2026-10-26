Ab 20.15 Uhr LIVE: Wer gewinnt den Ballon d‘Or?

Referenzzeitraum bis WM-Finale

Der Ballon d‘Or wird vom französischen Fußballmagazin „France Football“ in Zusammenarbeit mit der UEFA vergeben. Bei den Männern stimmt jeweils ein Sportjournalist aus den Top-100-Nationen ab, bei den Frauen aus den Top 50. Jeder Juror wählt aus den besten 30 Spielern zehn Akteure aus und vergibt je nach Platzierung zwischen 15 und einem Punkt. Die Stimmen wurden bereits Ende September abgegeben. Referenzzeitraum ist von 3. August 2025 bis 19. Juli 2026, dem Tag des WM-Endspiels.