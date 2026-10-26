Wechseljahre: Eine Achterbahnfahrt der Hormone

Das weibliche Hormon Östrogen beeinflusst auch die Knochengesundheit, die Haut und das Herz-Kreislauf-System. Der sinkende Östrogenspiegel während der Wechseljahre kann langfristige Auswirkungen auf den Körper haben. Eine Hormonersatztherapie lindert Wechseljahresbeschwerden und wirkt dem Knochenabbau entgegen. Ob sie im individuellen Fall sinnvoll ist, hängt von den Beschwerden, dem Alter der Frau, der persönlichen Krankengeschichte und möglichen Risiken ab und sollte mit einem Arzt besprochen werden.