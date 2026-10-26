Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Darm beteiligt

Wechseljahre: Eine Achterbahnfahrt der Hormone

Gesund Konkret
26.10.2026 06:30
Hitzewallungen kennen viele Frauen.
Hitzewallungen kennen viele Frauen.(Bild: highwaystarz - stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Dass die Wechseljahre unter anderem Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen mit sich bringen können, ist bereits vielen Frauen bewusst. Doch welchen Zusammenhang es zwischen bestimmten Hormonen und dem Darm in dieser Lebensphase gibt, gilt noch oft als unbekannt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Wechseljahre bringen für viele Frauen spürbare Veränderungen mit sich, die meist nicht angenehm sind. Hitzewallungen, Nachtschweiß, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und schlaflose Nächte beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich. Schätzungen zufolge erleben rund 80 Prozent der Frauen Beschwerden in dieser Phase.

Darmbakterien und Östrogene
Mit Beginn der Wechseljahre sinkt der Östrogenspiegel. Gleichzeitig ändert sich die Zusammensetzung der Darmflora, die bakterielle Vielfalt nimmt ab. Das ist besonders interessant, weil bestimmte Darmbakterien am Östrogenstoffwechsel beteiligt sind. Sie unterstützen die Verarbeitung und Wiederverwertung von Östrogen.

Mehr über das Hormon
Welche Rolle Östrogen spielt 

Das weibliche Hormon Östrogen beeinflusst auch die Knochengesundheit, die Haut und das Herz-Kreislauf-System. Der sinkende Östrogenspiegel während der Wechseljahre kann langfristige Auswirkungen auf den Körper haben. Eine Hormonersatztherapie lindert Wechseljahresbeschwerden und wirkt dem Knochenabbau entgegen. Ob sie im individuellen Fall sinnvoll ist, hängt von den Beschwerden, dem Alter der Frau, der persönlichen Krankengeschichte und möglichen Risiken ab und sollte mit einem Arzt besprochen werden.  

Gerät das mikrobielle Gleichgewicht im Darm aus der Balance, kann dies also mit hormonellen Veränderungen zusammenhängen. Wie stark sich diese Wechselwirkung auf einzelne Wechseljahresbeschwerden auswirkt, ist wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt. Dennoch zeigt sich: Darmgesundheit und Hormonhaushalt sind eng miteinander verbunden und verdienen gerade in dieser Phase besondere Aufmerksamkeit.

Was Frauen selbst tun können
Eine abwechslungs- und ballaststoffreiche Ernährung mit Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Nüssen versorgt nützliche Darmbakterien mit Nahrung. Fermentierte Lebensmittel wie Kefir ergänzen den Speiseplan ideal. Auch regelmäßige Bewegung und guter Schlaf unterstützen die Darmgesundheit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund Konkret
26.10.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Angst, Leistungsdruck
Macht Schule unsere Kinder psychisch krank?
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Experte klärt auf
Parfum: Wohlgeruch oder Gesundheitsrisiko?
Wechseljahre
Wenn die Hormone Achterbahn fahren …
Gesundheit von innen
Wie wir Gene und Darm beeinflussen können
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
112.824 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Ski Alpin
Moltzan triumphiert! Gritsch als ÖSV-Lichtblick
96.713 mal gelesen
Paula Moltzan startet mit einem Sieg in den neuen Weltcup-Winter. 
Ausland
Mutmaßlicher Feuerteufel wird nun einvernommen
88.137 mal gelesen
Das historische Kehlsteinhaus in Berchtesgaden stand in Vollbrand.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Ausland
Italiener haben Nase voll von Teuerung und Krieg
1066 mal kommentiert
In Turin drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Schilden zurück.
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Gesund Konkret
Auch Darm beteiligt
Wechseljahre: Eine Achterbahnfahrt der Hormone
Krone Plus Logo
„Looksmaxxing“
Wie Männer den Körper zum Schönheitsprojekt machen
Defluencerin Dr. Imhof
„Von Social Media nicht wahnsinnig machen lassen“
Krone Plus Logo
„Schlafkrankheit“
Bei Narkolepsie bestimmen Schlafattacken den Tag
Lebenslang in Aktion
Geistig fit: Gehirn bleibt auch im Alter lernfähig

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf