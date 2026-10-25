KAC unterliegt ICE-Leader Südtirol, Linz siegt 6:2

Caps konnten 99ers nur fordern

Vor 5.600 Fans verloren die Vienna Capitals das Kräftemessen mit den Graz99ers 2:3. Die Gäste gingen durch Jacob Lippitsch (6.) und Maximilian Kirchebner (13.), die beide unmittelbar von der Strafbank kamen, 2:0 in Front. Knapp 90 Sekunden vor der ersten Pause verkürzte ausgerechnet Nicholas Bailen (19.) zum 1:2. Bailen war in der Vorsaison im Team des Meisters gestanden. Nach einem torlosen Mitteldrittel erhöhte Michael Schiechl in der 49. Minute auf 3:1. Zwar machte es Simon Bourque mit dem Anschlusstreffer, einem Onetimer in der 56. Minute, noch spannend, aber auch mit herausgenommenem Tormann gelang den Gastgebern der Ausgleich nicht mehr. Sie hatten bei einem Stangenschuss der Steirer noch Glück.