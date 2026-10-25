KAC unterliegt ICE-Leader Südtirol, Linz siegt 6:2

Rekordmeister KAC hat in der Heidi-Horten-Arena am Sonntag in der ICE-Hockey-League Tabellenleader HCB Südtirol nicht stoppen können. Die Kärntner unterlagen dem Verein aus Bozen daheim 1:4 und verhalfen damit Linz nicht an die Spitze der Liga. Die Black Wings hielten aber auf eigenem Eis den Anschluss mit einem klaren 6:2-Erfolg über Ferencvaros, allerdings hat der HCB ein Spiel weniger. Red Bull Salzburg besiegte Schlusslicht Vorarlberg 7:2, der VSV zu Hause Innsbruck 4:0.
Die Black Wings legten nach dem 5:2-Sieg bei Meister Graz gleich den nächsten Erfolg nach. Schon nach 21 Sekunden brachte Luis Lindner die Hausherren gegen die Ungarn in Führung, er steuerte mit dem 4:1 im Schlussdrittel einen weiteren Treffer bei. Am Ende wurde es ein ungefährdetes 6:2 (3:0,0:0,3:2).
Caps konnten 99ers nur fordern
Vor 5.600 Fans verloren die Vienna Capitals das Kräftemessen mit den Graz99ers 2:3. Die Gäste gingen durch Jacob Lippitsch (6.) und Maximilian Kirchebner (13.), die beide unmittelbar von der Strafbank kamen, 2:0 in Front. Knapp 90 Sekunden vor der ersten Pause verkürzte ausgerechnet Nicholas Bailen (19.) zum 1:2. Bailen war in der Vorsaison im Team des Meisters gestanden. Nach einem torlosen Mitteldrittel erhöhte Michael Schiechl in der 49. Minute auf 3:1. Zwar machte es Simon Bourque mit dem Anschlusstreffer, einem Onetimer in der 56. Minute, noch spannend, aber auch mit herausgenommenem Tormann gelang den Gastgebern der Ausgleich nicht mehr. Sie hatten bei einem Stangenschuss der Steirer noch Glück.
Indes herrscht in Graz nach wie vor Unmut wegen des plötzlichen Ausstiegs von Hauptsponsor Holding Graz GmbH ab kommendem Jahr. „Wir suchen das Gespräch und wollen mit Sturm und dem GAK einen Gipfel im Rathaus haben. Wir werden die eine oder andere Aktion noch planen und überlegen, ein Spiel in Kapfenberg zu machen“, verriet Graz99ers-Manager Bernd Vollmann im ORF-Interview.
Salzburg mit 7:2-Kantersieg
Über einen 7:2-Kantersieg jubelte der EC Red Bull Salzburg daheim gegen Schlusslicht Pioneers Vorarlberg. Alle sieben Treffer wurden von verschiedenen Torschützen erzielt. Die Vorarlberger halten auch nach 15 Runden bei nur einem Punkt. Der Villacher SV war dem HC Innsbruck vor allem dank eines starken Schlussdrittels eine Nummer zu groß. Nach einer 1:0-Führung nach zwei Abschnitten erhöhten zweimal der Kanadier Kevin Hancock und einmal Elias Walenta noch auf 4:0.
In den Spielen ohne rot-weiß-rote Beteiligung besiegte der HC Pustertal das ungarische Team aus Fehervar auswärts 3:1, Olimpija Laibach fügte Mailand daheim mit 5:4 eine Niederlage zu.
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