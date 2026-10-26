„Krone“: Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Was tut Spar konkret, damit sich auch Menschen mit geringem Einkommen den täglichen Einkauf leisten können?

Markus Kaser: Gute Lebensmittel dürfen kein Luxus sein. Sie müssen leistbar sein. Dafür arbeiten wir jeden Tag. Wir verhandeln, vor allem mit der internationalen Industrie, hart. Und wir bieten mit S-Budget und unseren Spar-Eigenmarken Top-Qualität zu günstigen Preisen und haben Tausende dauerhaft preisgesenkte Immer-Billig-Artikel im Sortiment. Dazu kommen starke Aktionen und Rabatte, auf die sich Kunden verlassen können.