Dacia Bigster: Wo ist der Haken am Preisbrecher?

Im Alltagsbetrieb fällt aber auf, dass das viele Plastik weniger stört als befürchtet und an den wichtigen Stellen die Materialauswahl durchaus passt. Denn da, wo während der Fahrt die Hände liegen, ist die Haptik angenehm, sei es am Softtouch-Lenkrad, an der Mittelkonsole oder an der weichen Armauflage der Tür. Der Automatik-Gnubbel im Testwagen fühlt sich angenehm an und der Blinkerhebel übertrifft haptisch sogar den im BMW 2er Gran Coupé (was aber vor allem an der dort billigen Haptik liegt). Auch, dass Dacia komplett auf Klavierlack (empfänglich für Kratzer, Staub und Fingertapper) verzichtet, ist eher positiv.