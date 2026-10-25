Wahllokale in Brasilien bleiben länger offen

Der linksgerichtete Präsident Lula Inácio da Silva hatte eine längere Öffnungszeit der Wahllokale gefordert, weil am Wahltag in mehreren Städten Busse aus dem Verkehr gezogen worden seien. In der Wirtschaftsmetropole São Paulo und anderen Orten seien Wählerinnen und Wähler an der Fortbewegung gehindert worden seien, kritisierte der Politiker. Und rief Brasiliens Obersten Gerichtshof zum Handeln auf. „Niemand darf darauf verzichten zu wählen, nur weil irgendein schamloser Unternehmer oder irgendein zwielichtiger Bürgermeister, ein Bandit, versucht hat zu verhindern, dass das Volk seine Stimme abgibt“, erklärte der Linkspolitiker.