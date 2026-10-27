Ex-Miss wirft Trump brutale Vergewaltigung vor

Es gibt viele Ungereimtheiten

Bemerkenswert ist, dass sich Keuls Erzählung im Laufe der Zeit erheblich verändert hat. Im Oktober 2024 hatte sie in einem Interview mit der „Daily Mail“ noch ausgeführt, dass Trump sie begrapscht habe und auf sie gesprungen sei. Nach erfolgreicher Gegenwehr habe er aufgehört. Im Juni 2026 erklärte sie dem Portal „PunchUp“, dass der Vorfall „gewalttätig“ gewesen sei, sie habe „um Hilfe geschrien“. Woraufhin ihr Trump gedroht haben soll, dass ihr „schlimme Dinge passieren könnten“. Aber auch hier war von keiner Vergewaltigung die Rede. Erst bei der Befragung durch die Mitarbeiter des Justizausschusses wurde diese Teil der Geschichte. Warum sich die Darstellung derart verändert hat, vermag der Bericht nicht zu erklären. Der einzige Beleg für den Vergewaltigungs-Vorwurf sind Keuls Aussagen. Das Weiße Haus weist sämtliche Anschuldigungen entschieden zurück.