Salzburg selbstbewusst: „Können es weit schaffen“

Salzburg-Trainer Galm weiß, was auf sein Team zukommt

Geht es nach den Salzburgern, die 2017 den Bewerb gewinnen konnten, soll kommende Woche aber noch lange nicht Schluss sein. Die Mannschaft um Aleksic ist selbstbewusst: „Wir werden von Spiel zu Spiel denken, aber ich glaube, wir können es weit schaffen.“ Mit Genk wartet ein sehr ernstzunehmender Gegner, der – wie die meisten Jungbullen bei Liefering – in der zweithöchsten Liga des Landes spielt, Erwachsenenfußball daher gewohnt ist. „Eine sehr robuste Mannschaft mit sehr starken Flügelstürmern“, hat sich Galm bereits gut auf das Duell vorbereitet und kennt die Stärken der Belgier. Aber auch die seiner Spieler: „Wir haben auch gute Jungs in der Offensive und Qualität mit Ball.“