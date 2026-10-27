Depot sperrt nun alle 24 Filialen in Österreich zu

Warum Depot nicht mehr profitabel zu führen ist

Die Gründe für das Aus sind vielfältig. „So wie es heute aussieht, ist es nicht möglich, Depot profitabel zu führen. Das geht vielen Handelsunternehmen so. Da sind wir nicht die Einzigen“, sagt Gries. „Ja wir haben auch Fehler gemacht. Wir müssen auch sagen, wir sind selbstkritisch.“ Das Unternehmen habe schon länger versucht, das Ruder herumzureißen und wieder profitabel zu werden - vergeblich.