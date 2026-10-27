Welcher ist Ihr schönster Platz in Österreich?

In der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ wurde das Tilisuna-Gebiet in Vorarlberg zum schönsten Platz Österreichs gekürt. Doch welche Orte würden die „Krone“-Leser dafür nominieren? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!
In der Sendung wurde von jedem Bundesland ein Finalist gestellt. Nach Vorarlberg landete die steirische Riegersburg auf dem zweiten und die Rax-Seilbahn in Niederösterreich auf dem dritten Platz.
Ihre Meinung zählt!
Welche Orte in Österreich finden Sie besonders schön und weshalb? Gibt es Plätze, die Ihrer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient hätten? Was ist Ihr Geheimtipp? Und welche Sehenswürdigkeiten und Attraktionen halten Sie für überbewertet?
Wir freuen uns auf Ihre Erzählungen in den Kommentaren!
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