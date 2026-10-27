Brand ausgelöst
Trotz Sauerstoffgerät geraucht: Mann (73) verletzt
Obwohl er bereits ein Sauerstoffgerät zur Atemunterstützung brauchte, konnte sich der Bewohner eines Seniorenheims die Zigarette nicht verkneifen. Das Ergebnis war jedoch fatal ...
Der 73-Jährige aus Heiligstadt im bayrischen Landkreis Bamberg hatte sich in seinem Zimmer in einem Seniorenheim eine Zigarette angezündet. Durch sein Sauerstoffgerät kam es wohl zu einer Verpuffung.
Schwerste Verbrennungen erlitten
Bei dem ausgelösten Brand erlitt der Mann schwerste Verbrennungen, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, berichteten deutsche Lokalmedien.
Das Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen war, sei nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit. Es sei ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Neben 172 Einsatzkräften der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit etwa 20 Personen vor Ort, das Seniorenheim musste zwischenzeitlich evakuiert werden.
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