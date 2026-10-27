Trotz Sauerstoffgerät geraucht: Mann (73) verletzt

Das Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen war, sei nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit. Es sei ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Neben 172 Einsatzkräften der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit etwa 20 Personen vor Ort, das Seniorenheim musste zwischenzeitlich evakuiert werden.