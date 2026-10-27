Dieser Serien-Star ist der „Sexiest Man Alive“!

Wyle befürchtet viele Sticheleien

Sein Sohn sei da schon skeptischer gewesen, plauderte Wyle zudem aus: „Mein Sohn ist total pragmatisch. Er meinte: ,Oh, das macht mein Leben jetzt viel schwieriger. Aber egal, Papa. Aber damit ziehst du dir auch viele Hater an.‘ Meine ältere Tochter meinte nur: ,Auf keinen Fall!‘ Denn ich glaube, sie wird mich deswegen die nächsten 50 Jahre aufziehen.“