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Glaubt es selber nicht

Dieser Serien-Star ist der „Sexiest Man Alive“!

Society International
27.10.2026 12:31
Noah Wyle ist vom „People“-Magazin zum „Sexiest Man Alive“ gekürt worden – und glaubte es ...
Noah Wyle ist vom „People“-Magazin zum „Sexiest Man Alive“ gekürt worden – und glaubte es anfangs selbst gar nicht!(Bild: Krone-Collage/APA-Images / REUTERS / DANIEL COLE, People)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Überraschung! Noah Wyle wurde vom „People“-Magazin zum „Sexiest Man Alive 2026“ gekürt. Und der „Pitt“-Star war von dieser Ehre selbst so überrascht, dass er es anfangs für einen Scherz hielt ...

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Als Noah Wyle erfuhr, dass er zum „Sexiest Man Alive“ gekürt werden sollte, konnte er es kaum glauben, berichtete das „People“-Magazin. „Ich hielt das für einen Scherz – ich hätte mir in einer Million Jahren nicht träumen lassen, dass mir eine solche Ehre zuteilwerden könnte“, sagte der 55-Jährige, der zuletzt bei den Emmy Awards abräumte.

Frau überzeugte Wyle, dass er wirklich sexy ist!
Seine Ehefrau sei jedoch anderer Meinung gewesen, schmunzelte Wyle im Gespräch mit dem Promi-Magazin, das Jahr um Jahr den schönsten Mann kürt. „Sie hält mich für einen guten Kerl und findet, dass ich als Mensch, als Vater und als Ehemann eine Förderung wert bin.“

Noah Wyle ziert als „Sexiest Man Alive“ das neue Cover des „People“-Magazins:

Er habe sich daraufhin gedacht: „Okay, wenn du das sagst“, erklärte Wyle weiter. Seine Frau sei jedenfalls „sehr erfreut“ gewesen, „dass dies ihrem guten Geschmack entspricht“. 

Wyle befürchtet viele Sticheleien
Sein Sohn sei da schon skeptischer gewesen, plauderte Wyle zudem aus: „Mein Sohn ist total pragmatisch. Er meinte: ,Oh, das macht mein Leben jetzt viel schwieriger. Aber egal, Papa. Aber damit ziehst du dir auch viele Hater an.‘ Meine ältere Tochter meinte nur: ,Auf keinen Fall!‘ Denn ich glaube, sie wird mich deswegen die nächsten 50 Jahre aufziehen.“ 

Noah Wyles Ehefrau Sara musste den ehemaligen „ER“-Star davon überzeugen, dass er tatsächlich ...
Noah Wyles Ehefrau Sara musste den ehemaligen „ER“-Star davon überzeugen, dass er tatsächlich ein „Sexiest Man Alive“ ist.(Bild: AFP/KEVIN WINTER)

Ob er denn denke, dass sich mit der Wahl nun für ihn etwas verändere, fragte das Magazin nach: „Ich hoffe, das ändert alles. Ich hoffe, von jetzt an ist alles eitel Sonnenschein – lauter schöne Dinge“, lachte Wyle. „Nein, eigentlich nicht, aber ich werde mir von Freunden und Familie ganz sicher einiges an Sticheleien anhören müssen.

Schon einmal am „Sexy“-Cover
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Noah Wyle als hottester Kerl von einer Ausgabe des „People“-Magazins lacht.Denn schon in den 90ern, als er gerade als Dr. Carter in „Emergency Room“ die Herzen der Fans eroberte, zierte er gemeinsam mit George Clooney, Eriq La Salle und Anthony Edwards das Cover der „Sexy Men of ER“-Ausgabe des Magazins.

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Pikant: Clooney sicherte sich später gleich zweimal den Titel „Sexiest Man Alive“. Bei Wyle dauerte es noch ein paar Jährchen länger, bis ihm diese Ehre zuteil wurde.

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