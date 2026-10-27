Schlag in den Schritt: Not-OP beim Grazer Torjäger

Schock bei den Handballern der HSG Graz! Torjäger Nemanja Belos musste nach dem Liga-Spiel gegen Schwaz notoperiert werden. Der Torjäger bekam einen Schlag in den Genitalbereich. Es ist der nächste Schwerverletzte bei den Murstädtern, die heute (19) im Heimspiel gegen Ferlach gefordert sind.