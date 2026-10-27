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Schwer getroffen

Schlag in den Schritt: Not-OP beim Grazer Torjäger

Handball
27.10.2026 12:30
Graz-Torjäger Nemanja Belos wurde unglücklich verletzt.
Graz-Torjäger Nemanja Belos wurde unglücklich verletzt.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Schock bei den Handballern der HSG Graz! Torjäger Nemanja Belos musste nach dem Liga-Spiel gegen Schwaz notoperiert werden. Der Torjäger bekam einen Schlag in den Genitalbereich. Es ist der nächste Schwerverletzte bei den Murstädtern, die heute (19) im Heimspiel gegen Ferlach gefordert sind. 

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Freilich war keine Absicht dabei. Es war ein Zweikampf, wie er im Handball schon einmal passieren kann. Doch die Folgen waren schwer.

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